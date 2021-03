Casinò di Sanremo in ginocchio, Baggioli “In sette anni di amministrazione non c’è stata programmazione, un rilancio solo a parole”

Il Casinò di Sanremo è l’azienda locale che più di ogni altra sta subendo le conseguenze dell’emergenza covid. Nel momento di massima difficoltà per la casa da gioco, il consigliere comunale Simone Baggioli (FI) non risparmia critiche all’amministrazione comunale e alle scelte degli ultimi anni.

“Il casinò non ha avuto una perdita o un minore introito, è chiuso e con tutti i dipendenti in cassa integrazione - dichiara Baggioli - ma paga anche un mancato sviluppo come si vede anche sulla proposta online che è a dir poco obsoleta e porta a nulla”.

Poi l’attacco diretto all’amministrazione Biancheri: “In sette anni non c’è stata una programmazione della casa da gioco, un rilancio solo a parole e basta vedere la qualità dell’online o quanto si è speso in consulenze”.