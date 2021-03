Sanremo: riordinate due aree del Portovecchio grazie ai 'Consoli del Mare' e ai ‘Deplasticati’

Questa mattina alcuni Consoli del Mare di Sanremo hanno provveduto al parziale riordino e pulizia di due aree del Portovecchio anche in collaborazione con l'Associazione cittadina ‘I Deplasticati’.



“Reti abbandonate – spiega Gianni Manuguerra -, plastiche, vetro, legname, cartoni e rifiuti vari sono stati differenziati, raccolti, e portati in parte sui mezzi della Amaie Energia nel Portovecchio ed in parte saranno smaltiti nella discarica di Valle Armea. Il Consolato ringrazia la Presidente de ‘I Deplasticati’ Barbara Blengino e tutti i numerosi soci intervenuti che hanno provveduto a ripulire le aree di ‘Pian di Nave’ ed il ‘Molo Lungo’ di Portovecchio lato sud (la scogliera).



Un lavoro straordinariamente ‘proficuo’ di ogni rifiuto possibile, immaginabile ed originale. ‘L'unione fa la forza’ come le due Associazioni hanno oggi dimostrato. Entrambe ringraziano Amaie Energia per la disponibilità e la collaborazione operativa”.