Imperia: gestione del campo di via Gibelli, il PD "Ieri in Consiglio dichiarazioni dell'Assessore erronee ed equivoche"

"Abbiamo avuto modo di verificare quanto dichiarato ieri sera dall'Assessore in materia, in occasione della risposta fornita all'interrogazione formulata dal gruppo di ‘Imperia al Centro’, inerente la gestione del campetto di via Gibelli, e lo abbiamo fatto direttamente con il Presidente della Provincia Abbo”.

Interviene in questo modo il Partito Democratico di Imperia, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri in Consiglio comunale sulla gestione del campetto di via Gibelli. “Alle dichiarazioni erronee ed equivoche – prosegue il PD - rilasciate ieri in Consiglio comunale contrapponiamo l'oggettività dei documenti scritti e protocollati con i quali il Comune, dopo una prima richiesta di rinnovo del comodato gratuito come da protocollo 49531 del 24 settembre scorso, comunicava attraverso il dirigente del settore, con protocollo 56849 del 26 ottobre, alla Provincia di non essere piú ‘interessato al rinnovo della convenzione per l’uso gratuito del campetto sportivo sito in via Gibelli. Pertanto la Provincia è libera di utilizzarlo per altri fini o di concederlo in uso esclusivo all’Istituto IPSIA Marconi e all’Istituto comprensivo statale N. Sauro’. Pare quindi evidente che non vi è stato, contrariamente a quanto incautamente dichiarato dall'Assessore, alcun diniego dell'Amministrazione provinciale a fronte invece di una rinuncia scritta, non meglio motivata, da parte dell'Amministrazione comunale alla gestione del campetto delle ex Ferriere. Una gestione che grazie alla convenzione siglata dalla scorsa Amministrazione comunale (Provincia-Comune-Associazioni) consentiva l'utilizzo del campetto al fuori dell'orario scolastico svolgendo una funzione sociale fondamentale”.

“L'Amministrazione provinciale – termina il PD - ha piú volte dimostrato negli ultimi anni di essere disposta a dialogare con tutte le amministrazioni comunali della Provincia, compresa quella di Imperia, per addivenire alla soluzione di numerose situazioni sempre rivolte all'esclusivo interesse dei cittadini. Un interesse dei cittadini che a volte viene oscurato, sottaciuto, da parte dell'Amministrazione cittadina, come dimostrato ieri su altri punti all'ordine del giorno del consesso cittadino”.