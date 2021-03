Riva Ligure: addio ad Antonello Ascheri, il commosso ricordo dei colleghi insegnanti di religione

L'ufficio scolastico diocesano di Ventimiglia - Sanremo e i colleghi insegnanti di Religione Cattolica hanno voluto dare l'ultimo saluto ad Antonello Ascheri, il 57enne di Riva Ligure, molto conosciuto in provincia di Imperia. Ieri il funerale presso la Chiesa di San Maurizio.

"Un messaggio inaspettato ci ha comunicato la dipartita del nostro caro amico e collega Antonello.

Una notizia che ci ha lasciati increduli, attoniti, ammutoliti. - raccontano i colleghi di Ascheri - Si, senza parole davanti allo scomparsa di un uomo che, invece, le parole sapeva usarle con creatività nei propri scritti. Una persona colta e sapiente, di un'intelligenza viva ma anche umile, semplice e sensibile".



"Scrittore appassionato e maestro dolce ed attento; dispensatore di cultura e sorrisi, tanti sorrisi, quelli che dedicava ai suoi amati alunni e colleghi di una vita. Noi, che oggi sentiamo di aver perso un compagno di viaggio, un insegnante di scuola e di vita, un esempio per tutti. Ieri anche noi, stretti attorno alla famiglia e in particolare alla sorella Bianca che, con la forza di chi ama gli é rimasta accanto fino alla fine. - ricordano con affetto e profonda stima dall'ufficio Diocesano e gli insegnanti - Lo abbiamo salutato per l'ultima volta con la tristezza nel cuore ma, accompagnati dalla speranza cristiana di ritrovarlo, un giorno, tra le braccia di quel Padre che, Antonello per primo, ha saputo annunciare con gioia e passione".