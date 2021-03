Coronavirus: numeri in lieve aumento, tasso di positività regionale al 10,22% e 71 nuovi positivi in provincia

Numeri stabili quest’oggi in Liguria con il tasso di positività in lieve aumento e i nuovi positivi in provincia di Imperia che, purtroppo, tendono a salire ancora.

A fronte di 4.481 tamponi molecolari eseguiti (oltre a 2.748 antigenici), sono 458 i nuovi positivi in regione, uno ogni 9,78 pari al 10,22%. Nella nostra provincia se ne sono registrati 71, mentre nel savonese 57, a Genova 291 e a Spezia 36. Sono 5 i morti, tra mercoledì e ieri, nessuno nella nostra provincia.

Questo il dettaglio degli altri dati:

Tamponi processati con test molecolare: 1.009.848 (+4.481)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 155.816 (+2.748)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 84.759 (+458)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.460 (+100)

Casi per provincia di residenza

Imperia 869 (+2)

Savona 1.165 (+12)

La Spezia 799 (-16)

Genova 3.270 (+92)

Residenti Fuori Regione/Estero 132 (+7)

Altro/In Fase Di Verifica 225 (+3)

Totale 6.460 (+100)

Ospedalizzati 650 (+9); 65 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 114 (+3); 12 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 138 (+10); 12 (+2) in terapia intensiva

San Martino - 151 (-3); 16 (-) in terapia intensiva

Galliera - 57 (+1); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 4 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 74 (+1); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 47 (-); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 65 (-3); 8 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.266 (+114)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 74.509 (+303)

Deceduti: 3.790 (+5)

Soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1 - 1.211 (+26)

Asl 2 - 1.523 (+165)

Asl 3 - 2.055 (-19)

Asl 4 - 446 (-9)

Asl 5 - 672 (+32)

Totale - 5.907 (+185)