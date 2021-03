Camporosso: centinaia di atleti insieme ad amici e parenti per l'ultimo toccante saluto a Manuel 'Guerriero' Cesarini (Foto e Video)

Amici, parenti, tanti atleti dell’estremo ponente ligure e le famiglie si sono strette, questa mattina al campo sportivo di Camporosso, attorno ai genitori ed ai parenti di Manuel Cesarini, giovanissimo ventimigliese (15 anni), mancato all’affetto dei suoi cari nei giorni scorsi, dopo aver lottato per tanto tempo contro un terribile male.

Per Manuel un grande cuore di fiori bianco e tanti palloncini, anche loro bianchi, lanciati in cielo.

La notizia della morte di Manuel ha gettato nello sconforto l'intera famiglia del ‘Ventimiglia calcio’, e soprattutto i suoi compagni di squadra a cui Manuel Cesarini teneva tanto e con cui voleva proseguire il proprio percorso sportivo. Ma il cordoglio è stato espresso da tutto il mondo calcistico ponentino, che ha partecipato al dolore oggi nel corso delle esequie, celebrate proprio in un campo da calcio, che voleva essere il mondo di Manuel, una vita spezzata troppo presto e portata via ai genitori.

"Lo ricordiamo come un ragazzino davvero speciale, educato, gentile e generoso – avevano detto dal Ventimiglia calcio una volta confermata la notizia del decesso di Manuel - una persona davvero fantastica. A darci forza in questi momenti è il ricordo del suo coraggio, della forza di volontà e dell'esempio che ci ha dimostrato nella la sua lotta contro la malattia. Una tortura incredibile per un ragazzo che invece avrebbe avuto solo voglia di tanta normalità. In questo triste momento ci uniamo al dolore dei suoi familiari, convinti che da oggi in cielo c'è un angelo in più e che quell'angelo ha la maglia granata".

E la maglia granata, quella del Ventimiglia che tanto aveva amato, era sul feretro bianco di Manuel, attorniato dai suoi compagni per l’ultimo saluto ad una giovane promessa del calcio. Le esequie sono state celebrate dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Suetta, anche lui scosso per la scomparsa del giovane ventimigliese. Il vescovo ha ricordato che tra i compagni della squadra di calcio il suo soprannome ere 'guerriero'. Manuel lascia mamma Maria Angela, papà Luciano e il fratellino Oscar.