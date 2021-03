Ventimiglia: affidato lo studio per una nuova viabilità in corso Genova in previsione del nuovo parcheggio

Potrà subire una profonda e importante innovazione sul piano viario, l’ingresso est di Ventimiglia, nella zona del ‘Teatro Romano’ e all’incrocio tra via Tacito e corso Genova.

Negli ultimi giorni, infatti, l’Amministrazione comunale della città di confine ha incaricato l'ing. Enrico Grosso e il Geom. Sauro Schiavolini, per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica della viabilità d’ingresso del nuovo parcheggio pubblico a raso, i cui lavori partiranno a breve, nell’area ferroviaria limitrofa a corso Genova.

L'intento dell’Amministrazione Scullino è quello di agevolare l'afflusso e il deflusso degli oltre 850 veicoli che sosteranno nel nuovo parcheggio che servirà anche come strada di scorrimento interna. Contemporaneamente è stato chiesto ai progettisti di studiare un modo per decongestionare l'ingresso di via Tacito in corso Genova oggi punto nevralgico del traffico cittadino.

Si tratta di un progetto molto importante, visto che l’ingresso della città al confine con Camporosso è, da sempre, un problema particolarmente grave in chiave viaria e la zona, purtroppo, è stata spesso funestata da incidenti più o meno gravi. Tra l’altro, una volta che sarà terminata la crisi sanitaria ci si augura che il nuovo parcheggio pubblico sia utilizzato da molti automobilisti e, quindi, la zona potrebbe ritrovarsi con un flusso veicolare superiore al normale.