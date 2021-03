Per la rubrica 'Verdeacqua' I Deplasticati lanciano il loro nuovo contest “Raccattiamo lo strano”

Per la loro rubrica 'Verdeacqua' sulle pagine di SanremoNews, I Deplasticati lanciano un nuovo contest.



Stai passeggiando in città, in spiaggia o in montagna? È probabile allora che ti imbatta in qualche rifiuto abbandonato: se ne vedi uno che ti colpisce per la sua "stranezza" partecipa al contest de I Deplasticati con due semplici passi:

- Fotografalo

- Manda la foto al museo virtuale de i Deplasticati, indicando luogo e giorno del ritrovamento, il tuo nome e cognome

(se ne hai la possibilità, raccoglilo e smaltiscilo correttamente)



Allo scadere del termine per l'invio, le foto verrano pubblicate in forma anonima sulla pagina dei Deplasticati e sarà il pubblico a decidere quale sarà la vincitrice: la più votata si aggiudicherà una cassetta di verdura locale del valore di 20 euro messa in palio da Banchi 46/52 di Simona&Riki, Banchi 46/52 presso Mercato Annonario e un borraccia da 500 ml. messa in palio da CAV - Centro Aiuto alla Vita .



Anche chi voterà le foto potrà vincere: tra tutti coloro che avranno messo un 'like' (è consentito votare per una sola immagine) sarà estratto a sorte un nome che si aggiudicherà una cassetta di frutta del valore di 10 euro e una borraccia offerte rispettivamente da Simona &Riki Banchi 46/52 e CaV - Centro Aiuto alla Vita.



Le foto dovranno essere inviate entro la mezzanotte del 12 aprile con posta elettronica o messaggio WhatsApp a: ideplasticati@gmail.com o 328 8641508