Vallecrosia: il Comune chiede un finanziamento da 60 mila euro per un centro giovanile in zona Garibbe

La giunta comunale di Vallecrosia ha approvato la delibera in merito al progetto denominato “rigenerazione urbana attraverso attività culturali e creative” finalizzate alla richiesta di un finanziamento pubblico.

La riqualificazione interesserà uno spazio comunale che sarà poi messo a disposizione dei giovani del quartiere Garibbe in modo che abbiano la possibilità di aggregarsi e svolgere diverse attività.

“La richiesta di finanziamento è per la riqualificazione di un bene comunale, per l’importo di 60mila euro - commenta il sindaco Armando Biasi - e renderlo a disposizione del quartiere Garibbe, per le attività degli adolescenti”.