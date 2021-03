Schianto sulla A10: auto rimane incastrata sotto a un tir, morto il conducente. Autostrada chiusa ad Arenzano

Incidente mortale, questa mattina intorno alle 10, sulla A10 nella carreggiata a sud, in direzione Genova, all'altezza del casello di Arenzano al km 17,4. Secondo le prime informazioni un'auto, per cause non ancora ben accertate, sarebbe arrivata alla collisione con un mezzo pesante, rimanendovi incastrata al di sotto.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori del 118, la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l'Italia ed i Vigili del fuoco genovesi con un supporto del distaccamento di Varazze e del comando provinciale di Savona con un'autogru per sollevare il mezzo e disincastrare l'auto.

Il tratto tra Arenzano ed il bivio per la A26 dei Trafori è stato chiuso con importanti ripercussioni sul traffico con 2 km di coda formatisi immediatamente. In alternativa le sole autovetture possono uscire ad Arenzano, percorrere la strada statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada a Prà sia per chi viaggia verso Genova sia per chi è diretto sulla A26.