Messa in sicurezza del territorio, da San Biagio della Cima la richiesta di 1,6 milioni di euro per la messa in sicurezza del Verbone

Il Comune di San Biagio della Cima, così come altre realtà locali, ha fatto richiesta per il contributi pubblici riguardanti gli investimenti di messa in sicurezza di opere pubbliche e territorio.

Un discorso legato sempre, purtroppo, anche all’alluvione che ha investito la provincia durante lo scorso ottobre. La somma richiesta per la messa in sicurezza del torrente Verbone è di 1.680.000 euro. Una parte erogata da Regione Liguria e la differenza dal Ministero degli Interni, come spiega il sindaco Luciano Biancheri: “Il progetto dell’importo di 1.680.000 euro è già cofinanziato da Regione Liguria per la cifra 845mila euro, la differenza (835mila) è stata finanziata con il Ministero dell’interno, fondi già messi a disposizione nel 2018 dall’allora Ministro Matteo Salvini”.

“L’opera - conclude il primo cittadino - riguarda la messa in sicurezza di una parte del Verbone, sponda destra e sponda sinistra, dal ponte di San Sinforiano fino alla zona delle scuole elementari. Un discorso legato anche all’alluvione subìta. Il Verbone è probabilmente il secondo più pericoloso in Liguria, non c’è solo quella zona da mettere in sicurezza, chiederemo altri finanziamenti sperando di ottenerli”.