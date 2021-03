Sanremo: un altro mercato 'deserto', almeno 50 ambulanti sono rimasti a casa e altri non vendono nulla (Foto)

Ne parliamo da diversi mesi ma ora la situazione degli ambulanti dei mercati è davvero sull’orlo del baratro. Oltre 12 mesi di pandemia, seppur intramezzati da un’estate abbastanza buona, stanno dilaniando gli operatori del commercio nei mercati.

Più volte abbiamo analizzato la situazione di quelli più importanti, come Sanremo e Ventimiglia, dove i clienti sono sempre meno e, ovviamente, anche le vendite non giustificano in molti casi la presenza dei banchi. Al mercato di Ventimiglia, negli ultimi tempi, manca il 40/50% degli ambulanti vista l’ormai cronaca assenza dei compratori francesi, dettata dalle normative che vietano ai transalpini di varcare il confine.

Il mercato del sabato di Sanremo è un vecchio parente di quello che, solo quest’estate (quando era sul lungomare) vedeva comunque tanti clienti e, tutto sommato, buoni affari anche per gli ambulanti. Oggi come oggi si basa su clientela locale e, ovviamente, le vendite sono decisamente scese a livelli bassissimi.

Oggi si è forse registrato uno dei picchi più bassi degli ultimi tempi con almeno 50 ambulanti che hanno deciso di non presentarsi nemmeno mentre altri hanno denunciato addirittura vendite ‘zero’ vista la penuria di clienti. Un decremento delle vendite che si ripercuote pesantemente anche sui banchi che sono all’interno dell’Annonario, dove si comincia a risentire della crisi dettata dalla pandemia.

E sono in molti che, oltre a chiedere ristori da parte del Governo, sostengono che sarebbe forse meglio un lock down totale, per bloccare il virus, lavorare sui vaccini e presentarsi alla prossima primavera avanzata ed estate, con una situazione sanitaria che consenta una decisa ripresa.