Sanremo, Veronica Russo incontra i ristoratori matuziani: “Fratelli d'Italia difenderà sempre le ragioni delle attività dell'accoglienza e del turismo" (foto)

La consigliera regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo, in compagnia del coordinatore cittadino Antonino Consiglio e del coordinatore enti locali provinciale Fabio Perri, ha incontrato in questi giorni i titolari di bar e ristoranti del centro di Sanremo.

"Ho voluto portare di persona la mia solidarietà e la vicinanza del mio partito che in Liguria, grazie soprattutto agli interventi dell'assessore regionale Gianni Berrino, si è sempre schierato al fianco di bar e ristoranti. Comprendo perfettamente la rabbia per la chiusura decisa dall'ordinanza regionale e ho spiegato loro che però la Regione deve tutelare anche la salute pubblica dei cittadini", ha detto la consigliera.

"Fratelli d'Italia ancora di più si impegnerà a tutelare e difendere le ragioni di tutte le attività legate all'accoglienza e al turismo, comparto fondamentale per la Liguria e che più di tutti da un anno sta soffrendo per le misure restrittive imposte dalla lotta alla pandemia", ha concluso Veronica Russo.