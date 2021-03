Sanremo: dal 17 aprile al 29 maggio un corso per volontari con la NonSiamoSoli Onlus

Dal 17 aprile ed il 29 maggio, presso la Federazione Operaia di Sanremo si terrà un corso per volontari organizzato dalla associazione NonSiamoSoli. Questa realtà che opera nel mondo del volontariato oncologico, ha aperto le iscrizioni per i cinque incontri in programma che si terranno nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

L'iniziativa si avvale del patrocinio della ASL1 Imperiese e della F.A.V.O. (Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), con il supporto del CSV Polis, Centro di Servizi al Volontariato del Ponente Ligure. Il corso si rivolge a volontari nuovi e già in servizio.

Il programma completo delle cinque giornate prevede:

Sabato 17 aprile - dalle 9 alle 13 - Caratteristiche della relazione d’aiuto: problematiche ricorrenti e possibili soluzioni; prevenzione del burn out nel volontario oncologico; casi ad alta complessità: malato problematico, contesti di intervento difficili, famiglie del malato problematiche - A cura di Tullio Tinti, psicologo ed esperto in volontariato.

Sabato 24 aprile - dalle 14.30 alle 18.30 - Accoglienza e accompagnamento: il volontario come alleato del malato di cancro - A cura di Paola Varese, medico oncologo ed esperta in volontariato oncologico.

Sabato 15 maggio - dalle 9 alle 13 - I sentimenti che fortificano la personalità; il volontario e la sua motivazione; il paziente e le sue inquietudini; le dimensioni del dialogo - A cura di Renato Barbruni, psicologo e psicoterapeuta.

Sabato 22 maggio - dalle 14.30 alle 18.30 - Il ruolo del volontariato in un mondo che cambia - A cura di Guglielmo Giumelli, sociologo Università Bicocca Milano.

Sabato 29 maggio - dalle 9 alle 13 - La condizione psichica ed emotiva del malato oncologico: perdita dell’identità e fasi dell’elaborazione del lutto dalla vecchia identità; le dinamiche relazionali: gestione di rabbia, ambivalenza, proiezioni e identificazioni - A cura di Tullio Tinti psicologo ed esperto in volontariato.

"Come sapete, ormai sono 14 anni che questa nostra associazione è stata fondata da 7 donne, sulle nuove esigenze che si erano create ammalandoci di cancro. - ricordano dalla NonSiamoSoli Onlus - E' un percorso che ancora oggi portiamo avanti con l'ausilio di molte donne che con il loro impegno serio, si sono alternate in questo difficile compito che ci siamo date da subito: bisogna aiutarsi, incoraggiarsi, e perchè no, condividere momenti di svago quando il tempo ed il virus Covid ce lo permetteranno. Una delle attività principali dell’associazione è accompagnare in auto le persone malate verso i luoghi di cura per visite e terapie".

"Negli ultimi anni la richiesta d'aiuto è aumentata e nel 2020 i volontari hanno donato all’associazione 2000 ore di impegno, percorrendo oltre 20mila chilometri con le spese dei viaggi a carico dell'Associazione NonSiamoSoli odv di Sanremo. - affermano - Ora c’è bisogno di aumentare il numero dei volontari attivi e soprattutto di migliorare le loro conoscenze, in modo da poter offrire ai pazienti una qualità di servizio sempre migliore. Aspettiamo quindi le vostre adesioni donne e uomini, al nostro corso di formazione per volontari destinato a persone automunite, che abbiano disponibili tempo e volontà d'impegnarsi qualche ora la settimana, più siamo e più qualità offriamo".