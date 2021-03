71° Festival di Sanremo: Fedez e le polemiche per il sostegno social di Chiara Ferragni “Cosa potevate aspettarvi da mia moglie?”

Il loro secondo posto ha destato più di qualche polemica durante la notte non per la vittoria mancata, ma per il clamoroso balzo in classifica nella serata del televoto. Il tutto grazie agli appelli sui social di Chiara Ferragni, moglie di Fedez e influencer da milioni e milioni di followers da tutto il mondo.

L'argomento, ovviamente, è uscito anche in conferenza stampa questa mattina. Fedez ha commentato: “È una polemica abbastanza sterile, che cosa potevate aspettarvi da mia moglie?”.

Francesca Michielin, invece, si è concentrata sulla gara e sull'esperienza appena conclusa: “È stata una settimana molto bella, il pezzo sta volando e siamo contenti”.