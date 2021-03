71° Festival di Sanremo: la quarta serata apre con 11,1 milioni e chiude con una media share del 45,7%

La quarta puntata del 71° Festival di Sanremo si è aperta con 11 milioni 115 mila spettatori (43,3%) nella prima parte, per poi chiudere con 4 milioni 980 mila spettatori (48,2%).

Una media di circa 8 milioni di telespettatori e uno share medio del 45,7%.

I dati

Prima parte: 11 milioni 115 mila spettatori, 43,3%

Seconda parte: 4 milioni 980 mila spettatori, 48,2%

Complessivo: 8 milioni 14 mila, 44,7%



Picco d'ascolto alle 21.34: 12 milioni 619 mila spettatori

Picco di share alle 00.33: 51,1%



Sanremo Start: 9 milioni 601 mila spettatori; 33,8%

Prima Festival: 6 milioni 910 mila, 25,7%



Performance digital:

La quarta giornata in termini di consumo on demand registra un aumento del +87% vs quarta giornata del Festival 2020.

Complessivamente, le prime quattro giornate registrano un aumento del +54% (live + on demand).

Nelle prime quattro giornate sono state raggiunte 14 milioni di visualizzazioni complessive.



Interazioni social:

È la seconda giornata di Sanremo più commentata di sempre sui social (dopo quella di giovedì), con 6 milioni di interazioni generate nelle 24 ore.



Nella notte tra mercoledì e giovedì, dalle 2.00 alle 2.09: 1 milioni 609 mila spettatori con il 48,5%.