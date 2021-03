Diventa un pilota di Droni

Da quest’anno è possibile volare in modo legale anche con i droni FPV, macchine fantastiche che permettono un divertimento incredibile, dove, velocità e manovre acrobatiche, rendono l’utilizzo estremamente divertente e piacevole, tanto che stanno prendendo largo spazio nel mondo degli utilizzatori dei droni.

Sono molte le novità introdotte dalla scuola Eurodrone che ha adottato fin da subito le nuove direttive Europee.

La scuola ha ripreso la formazione pratica in campo volo, oltre alla formazione on-line e in presenza, per coloro che desiderano prendere i patentini per i droni.

Cosa propone oggi Eurodrone Academy:

Corso per Volare in aree critiche A2 (vicino a cose e persone)

Corso per Volare in aree non critiche (distante da cose e persone)

Corsi di volo per droni FPV ( divertimento, velocità, manovre acrobatiche alla portata di tutti)





Volare in aree critiche (vicino a cose e persone) con corsi teorici on line per preparazione attestato open A2

Corsi serali per un totale di circa 10 ore, durante le lezioni verranno affrontati i temi su cui vertono le domande dei quiz dell’esame, le lezioni sono in diretta così che sia possibile porre domande all’ istruttore di volo.

Fai pratica di volo con gli istruttori Eurodrone Academy - Corsi pratici di volo con drone dell’allievo (open), A1-A2-A3 affinché l’allievo possa imparare ad usarlo e ottenere i migliori risultati dal suo drone

Corsi pratici con il drone della scuola (open), A1-A2-A3: questo permette all’allievo di fare pratica, utilizzando droni di tipo commerciale, in modo che possa capire quale drone è più adatto alle sue esigenze, questo permetterà di acquistare un drone con le idee molto più chiare, basate sull‘esperienza personale.

Volare in aree non critiche (distante da cose e persone) con corsi teorici on-line per preparazione attestato open A1-A3

Corsi serali per un totale di circa 8 ore, durante le lezioni verranno affrontati i temi su cui vertono le domande dei quiz dell’esame, le lezioni sono in diretta così che sia possibile porre domande all’ istruttore di volo.

Corsi teorici in presenza per preparazione attestato open A1- A3: corsi serali per un totale di circa 8 ore, durante le lezioni verranno affrontati i temi su cui vertono le domande dei quiz dell’esame, il corso inizia con almeno 3 iscritti partecipanti, ricordiamo che il numero massimo di allievi è di 4 per poter garantire un corretto distanziamento.

Novità 2021: corsi di volo per droni FPV

Da quest’anno è possibile volare in modo legale con queste fantastiche macchine chiamate droni FPV che permetto un divertimento incredibile, velocità, manovre acrobatiche; un mondo che sempre di più sta prendendo spazio nel mondo degli utilizzatori dei droni.

Ma non solo, anche il lavoro del Video Makers sta subendo una forte spinta innovativa grazie a questi droni che vengono sempre più utilizzati per realizzare riprese incredibili con punti di vista impensabili, infatti grazie a questi droni si realizzano riprese mozzafiato di sicuro effetto WOW.

Con Eurodrone Academy potrai seguire i corsi pratici di volo, per poter sfruttare al meglio le telecamere installate sopra a questi incredibili droni, ma non solo potrai anche comprare il tuo drone FPV, progettato e costruito proprio per permettere, voli di lunga durata, offrendo un’ottima stabilità delle riprese,

Inoltre grazie alla attenta progettazione e qualità dei componenti è possibile aumentare in modo considerevole uno degli aspetti fondamentali di questo Mondo… la sicurezza del volo, aspetto estremamente importante per questo tipo di uso.

Parlando di droni FPV è opportuno evidenziare che Eurodrone ha un dipartimento aziendale che si dedica alla progettazione e realizzazione di quelli che vengono chiamati comunemente droni da gara FPV (RACE), piccoli bolidi che possono superare senza difficoltà i 130 Km/h, droni indicati per chi ha già un po’ di esperienza, invece per chi vuole avvicinarsi a questo settore, presso la nostra sede potrete trovare droni FPV (RACE) entry level, adatti per chi vuole incominciare senza spendere un patrimonio, in modo da fare esperienza in modo sicuro ed economico.

Per maggiori informazioni chiamare 0171-390249 o 346 941 9049 (anche WhatsApp)

E-mail info@eurodrone.it

Sito internet www.eurodrone.it