Protesta dei bar a Sanremo: l'Assessore Berrino “Capisco la disperazione, ma non gli attacchi personali” (Video)

“Capisco la disperazione ma non gli attacchi personali”. Risponde cosi, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, l’assessore regionale Gianni Berrino alla protesta (QUI) attuata oggi da alcuni titolari dei locali del centro di Sanremo. Al centro delle polemiche è sempre la decisione di chiudere bar e ristoranti dopo la riapertura dei giorni immediatamente precedenti.

“La riapertura era stata decisa dal Ministro Speranza e non dalla Regione – ha precisato Berrino – Dati alla mano è stato poi necessario attuare questo provvedimento che non era prevedibile. Se i dati non fossero peggiorati, bar e ristoranti sarebbero rimasti aperti”.

Lo stesso Berrino, in qualità di sanremese, è stato oggetto di alcuni attacchi diretti. “Penso che sia evidente quello che in questi anni ho fatto per la Liguria, per il ponente e per la mia città – ha risposto – Essere alla guida di un territorio vuol dire prendere decisioni anche impopolari. Se questo significa perdere il saluto di qualche amico... pazienza. Credo che il nostro dovere sia quello di prendere decisioni e se scopriremo che queste avranno salvato delle vite umane, con tutto il rispetto dell’economia, saremo soddisfatti”.

Guarda l’intervista integrale, in cui si è parlato dei possibili ristori per le attività locali:

