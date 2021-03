Coronavirus, Presidente Toti al nuovo commissario per l'emergenza: “Semplificare regole e procedure vaccinazione e accorciare tempi”

“Prima riunione questa mattina con il nuovo Commissario all’emergenza e ai vaccini Figliuolo e il nuovo Capo Dipartimento della Protezione Civile Curcio. Ho chiesto loro di semplificare il più possibile le procedure di vaccinazione per rendere più snello, rapido e chiaro per i cittadini il piano di vaccinazione”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti al termine della riunione in videoconferenza con i rappresentanti del governo, delle regioni, di Anci e Upi, il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile e il commissario per l’emergenza Covid.



“È una buona notizia che l’Agenzia del Farmaco stia valutando la possibilità di estendere l’uso dei vaccini AstraZeneca anche a chi ha più di 65 anni – prosegue Toti - in modo da poter accelerare ulteriormente la protezione delle categorie più esposte. Occorre accorciare i tempi per il consenso informato, per l’anamnesi, occorre dare la possibilità di vaccinare a tante categorie che sarebbero in grado di farlo. Insomma serve una legge che semplifichi la gigantesca burocrazia che rallenta anche il mondo dei vaccini”.

“Noi intanto andiamo avanti in Liguria: abbiamo vaccinato il 5,63% dei nostri cittadini, più della media italiana del 5,26% - sottolinea il governatore -. Stiamo facendo oltre 20 mila vaccini la settimana e presto passeremo a 50 mila. Come promesso, tutti i cittadini più fragili avranno la prima dose entro il mese di maggio e per ora la nostra regione è tra quelle che stanno reggendo meglio questa terza ondata, come posti in ospedale, tamponi, terapie intensive. Ma se avremo regole più facili da Roma – conclude - faremo anche di più e meglio”.