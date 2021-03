Il 71° Festival di Sanremo è sempre più aperto ai giovani, Amadeus: “Una cosa mai accaduta nella storia”

“Credo che dobbiamo dirci le cose come stanno, dobbiamo capire che questo Festival è di forte rottura”. Amadeus esordisce così in conferenza stampa dopo la terza serata che ha confermato la tendenza di un Festival sempre più social e sempre più aperto al target dei giovani.

“Quando parlavo di un Festival 70+1 era realmente questo il senso, in una situazione come questa, in un anno dove il mondo è cambiato, siamo stati costretti a cambiare - ha aggiunto Amadeus - i giovani si sono riversati a vedere il Festival, cosa che non è mai accaduta nella storia. I giovani non guardano Sanremo sul divano in salotto con mamma e papà, sono abituati a vivere davanti ai monitor e lo guardano su Rai Play interagendo con gli amici. I numeri dello streaming sono saliti di oltre il 100%”.