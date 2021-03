Il principe cerca figlio a Sanremo: la bandiera di Zamunda cala sulla facciata del Casinò

Per un giorno la facciata del Casinò di Sanremo si tinge dei colori del 'regno di Zamunda'. Si tratta di una trovata pubblicitaria organizzata per l'uscita online de 'Il Principe cerca figlio', sequel del cult del 1988, 'Il principe cerca moglie'.

A distanza di 33 anni, questa volta non nei cinema ma in streaming su Amazon Prime Video, arriva l'atteso film che riprende le vicende del principe Akeem interpretato da Eddie Murphy. Per l'occasione la bandiera del regno immaginario di Zamunda scende sulla facciata della casa da gioco matuziana.