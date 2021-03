Bordighera: ieri un altro mercato senza clienti, ennesima foto di un mondo che riconosciamo più (Foto)

Il mercato di Bordighera ai tempi del settantunesimo Festival di Sanremo e ancora in zona arancione rinforzato racconta una situazione che ormai purtroppo si va standardizzando.

Anche ieri, nonostante il sole abbia esortato ad una 'passeggiata mattutina', la clientela è prevalentemente di residenti e di conseguenza non supera la sufficienza in termini economici. Francesi ovviamente non pervenuti.

Commercianti con le braccia conserte in attesa dell'affare del giorno. L'ennesima fotografia di un mercato e di un mondo che non riconosciamo più ormai da un anno.