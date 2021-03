Sanremo: una nostra lettrice torna sul problema del Cimitero alla Foce "Serve un intervento e in fretta!"

Una nostra lettrice, Ornella R., ci ha scritto dopo aver letto dell'entusiasmo del consigliere Bellini per le opere portate a termine negli ultimi tempi a Sanremo:

“Desidero però far presente che esiste una importante e necessaria realtà incompiuta: il Cimitero Monumentale della Foce. Mi sento parte in causa, perché nella mia centennale tomba di famiglia ho dolorosamente tumulato, di recente, il feretro di mio marito, e alla mia richiesta fatta agli uffici cimiteriali di sostituire il vecchio marmo che chiude anteriormente la tomba, perché fortemente deteriorato, ho avuto come risposta che sarà sicuramente impossibile perché tutto il Cimitero è sottoposto al vincolo delle belle arti. Ho esposto il mio caso, ma chiunque abbia un proprio caro in questo camposanto, vive il mio stesso dramma. Per questo ritengo che la prossima urgenza per Sanremo sia ripristinare il Cimitero della Foce e non solo a parole”.