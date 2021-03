“È il Festival più social di tutti”. Così Elena Capparelli, responsabile digital Rai, commenta i dati sull’andamento web dell’edizione 2021. “Per Rai Play è il miglior risultato dell’anno, il dato cumulato ci dice che sull’ascolto di Sanremo c’è un aumento del 22% per il live e del 50% on demand” ha aggiunto Capparelli.

Notevoli anche i numeri sui social: +120% con 5,4 milioni di interazioni, un aumento su Instagram del 300%.

Bene anche la fascia di pubblico 14/24 e 25/34 anni: +90%.