71° Festival di Sanremo: Davide Shorty pronto all’esordio con la gioia del Premio Lunezia (Video)

La seconda serata del 71° Festival di Sanremo porterà in dote anche l’ultimo verdetto pre finale per la gara delle Nuove Proposte. Davide Shorty è pronto per l’esordio sul palco dell’Ariston con la sua “Regina” e fresco di un Premio Lunezia dal grande valore musicale e culturale.

“La musica serve alle parole come le parole servono alla musica, uno scambio tra testo e composizione - ha dichiarato oggi Davide Shorty in conferenza stampa - il fatto che ci sia un riconoscimento mi rende orgoglioso, poi il fatto che questo premio sua legato a De Andrè mi destabilizza quasi”.

“Non penso alle quote, non voglio vedere la musica come una gara - ha poi aggiunto in merito alle voci che lo vorrebbero come favorito - mi piace essere qui e condividere musica con altre persone, non penso a chi scommette”.