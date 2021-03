71° Festival di Sanremo: Irama escluso dalla gara per la positività di due collaboratori, ma Amadeus prova a 'ripescarlo'

Adesso è ufficiale: Irama è eliminato dal 71° Festival di Sanremo.

Ieri era arrivata la notizia della positività al covid di due suoi collaboratori e, nonostante il cantante fosse risultato negativo al primo test, il regolamento ne prevede il ritiro.

Le norme anti contagio, infatti, prevedono che in caso di contatto con un positivo si debba effettuare la quarantena preventiva, circostanza che ovviamente contrasta con la sua partecipazione al Festival.

“Da regolamento Irama si dovrebbe ritirare - ha detto Amadeus - non mi piaceva che un ragazzo venisse escluso, ma ho pensato che questo potrebbe accadere ad altri. Mi dispiacerebbe se dovesse accadere di nuovo, magari il venerdì o il sabato a ridosso della finale Per questo chiederò agli altri cantanti di accettare Irama in gara con un video della sua canzone. Una modifica al regolamento che oggi valuteremo. Ma per avere l'ok devo chiedere ai 25 cantanti in gara entro oggi pomeriggio”.