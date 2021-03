71° Festival di Sanremo: questa sera dal palco dell'Ariston l'omaggio a Claudio Coccoluto (Video)

Il Festival di Sanremo, come simbolo della musica italiana, omaggerà questa sera Claudio Coccoluto, storico dj e produttore morto oggi a 59 anni.

L'annuncio è arrivato questa mattina in conferenza stampa per voce di Amadeus, amico di lunga data di Coccoluto.



Claudio Coccoluto ha preso parte a tre edizioni del Festival (2003 2007 e 2013) in qualità di giurato, voluto anche da Pippo Baudo come rappresentante del mondo della musica elettronica.

Questa mattina, dopo l'annuncio di Amadeus, la sala stampa del Casinò gli ha tributato un lungo applauso.

L'applauso della sala stampa