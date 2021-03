71° Festival: la zampata di 'Ibra' il giorno dell'esordio “Meglio giocare con me che contro di me, Amadeus mi ha chiamato per infrangere ogni record” (Foto)

È il giorno della 'prima' per il 71° Festival di Sanremo, ma è anche il giorno dell'esordio di Zlatan Ibrahimović in versione presentatore.

Il campione del Milan oggi ha presenziato in sala stampa al fianco di Amadeus e di Matilda De Angelis lasciando subito la propria impronta.

“Meglio giocare con me che contro di me - ha dichiarato Ibra nelle sue prime parole davanti ai giornalisti - grazie ad Amadeus che mi ha chiamato e mi ha detto che se sarò me stesso tutto andrà bene. So poco di quello che succederà, ma sono pronto”.

“È più facile fare gol, non è il mio mondo, ma se sbaglio nessuno mi può giudicare - ha aggiunto Ibra - ma se faccio bene ancora meglio così ho un altro lavoro. Perché voglio fare questa cosa? Per restituire all'Italia qualcosa di quello che mi ha dato in questi anni. Ho chiesto che cosa è il Festival di Sanremo, ho saputo che è la cosa più grande della tv e quindi la faccio. Amadeus mi ha chiamato per spaccare ogni record e quindi ci sono”.