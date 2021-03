Grande partecipazione per la seconda edizione del Sanremo Comic Festival

Promossa dal gruppo editoriale Morenews insieme a Edizioni Zem di Vallecrosia (IM) con il coordinamento del cartoonist Tiziano Riverso, la manifestazione ha registrato 72 autori con la presentazione di 168 opere.

Sono stati largamente superati i numeri della prima edizione e il “Sanremo Comics Festival” si è così confermato come uno degli appuntamenti più interessanti ed attesi fra gli eventi collaterali legati al Festival della canzone.

Il tema di questa edizione “Festival di Sanremo: 71 anni di polemiche e melodie” è stata l’occasione per celebrare una manifestazione che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese.

L’obiettivo rivolto ai partecipanti è stato quello di offrire un'immagine divertente di questo tradizionale ed imperdibile appuntamento, attraverso disegni umoristici che invitano a sorridere, ricordando episodi simpatici, personaggi famosi e melodie popolari.

L’evoluzione della situazione sanitaria non ha consentito di organizzare la premiazione del contest di presenza a Sanremo e neppure l’esposizione delle migliori opere presentate. Per questo motivo la cerimonia di premiazione è stata spostata in estate sempre a Sanremo con la speranza che la situazione sanitaria consenta sia una premiazione dei vincitori “di presenza” e non a distanza e la realizzazione della mostra con i disegni presentati dagli autori.

In totale hanno partecipato al contest 72 autori con la presentazione di 168 opere, che sono state tutte esaminate e valutate dalla Giuria, composta da

Giorgio Serra ‘Matitaccia’ – disegnatore umorista (presidente)

Fabio Bozzetto - vfx artist e videomaker

Donatella Lavizzari – architetto, grafica, illustratrice, art director.

Elisabetta Marcianò – curatrice di eventi e corrispondente del quotidiano ‘Il Tempo Stretto’.

Diego Lupano grafico, art director e organizzatore eventi

Claudio Porchia, giornalista e scrittore

Guido Silvestri Silver – disegnatore fumettista, papà di Lupo Alberto

Diego Zucchi – disegnatore e animatore

Appuntamento quindi per giovedì 4 marzo alle 17.30, in diretta streaming sulla pagina del quotidiano online www.sanremonews.it cui parteciperanno organizzatori, componenti la giuria, autori e prestigiosi ospiti.