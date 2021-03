Cna Imperia: al via le iscrizioni al corso abilitante per la somministrazione di alimenti e bevande, ex REC

Cna Imperia e Studio Aschei e Associati organizzano il nuovo corso di Abilitazione SAB, l’abilitazione per la Somministrazione di Alimenti e Bevande, conosciuta anche come EX REC, necessaria ad ottenere i requisiti necessari per aprire un’attività di commercio e/o somministrazione di alimenti e bevande. Dal 2014 Studio Aschei è organismo accreditato presso la Regione Liguria come Ente Formativo ed i suoi percorsi sono inseriti nel catalogo dei corsi finanziabili con il Fondo Sociale Europeo.

Il corso SAB è un corso abilitante rivolto a chi desidera avviare un’attività di bar, pub, ristorante, pizzeria, etc. e non è in possesso del requisito professionale, cioè del diploma dell’Istituto Alberghiero, altri diplomi e/o qualifiche specifiche o requisiti professionali (comprovata esperienza di 2 anni, anche non consecutiva, negli ultimi 5 anni, nel settore).

Il corso proposto da Cna Imperia è un percorso formativo a tutto tondo della durata di 100 ore, che si terrà online sulla piattaforma Zoom.

Programma del corso:

Riconoscimento merceologico ed etichettatura degli alimenti;

Manipolazione igienica e sicura degli alimenti (HACCP);

Gestione sicura del luogo di lavoro, prevenzione incendi e adozione di procedure antincendio;

Sistemi e tecniche di gestione e organizzazione, marketing;

Accoglienza del cliente e tutela del consumatore;

Avviamento e gestione finanziaria, amministrativa e fiscale;

Accesso al credito e agevolazioni sull’avvio di una nuova attività;

Legislazione del lavoro e diritto previdenziale;

Organizzazione e gestione operativa dell’esercizio;

Tutela della privacy.