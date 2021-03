L’Ambulatorio Fisiomed contribuisce allo svolgimento in sicurezza del Festival di Sanremo grazie ai tamponi rapidi

Sono diverse infatti le aziende locali e non che hanno deciso di affidarsi all’ambulatorio, fondato nel 2019 da giovani sanremesi, per effettuare screening del proprio personale. Tra queste rientrano anche l’Hotel Royal, il gruppo creativo Clonwerk, la Noto Sondaggi e la società di sicurezza privata Worsp responsabile della sorveglianza del Festival di Sanremo, l'Hotel Miramare e Sony.

Lo svolgimento in sicurezza della manifestazione passa proprio dal rispetto delle misure in vigore e da un utilizzo massivo dello strumento dei test rapidi, fondamentali per prevenire possibili cluster e focolai.