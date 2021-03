Sanremo: nessuna inaugurazione ma per il Festival è terminata la nuova pavimentazione di via Matteotti (Foto)

Non ci sarà nessuna inaugurazione, per evitare assembramenti soprattutto in un momento in cui a Sanremo sta per iniziare il Festival. Ma, dopo tanti anni, la pavimentazione di via Matteotti è finalmente conclusa. Dal Casinò a piazza Colombo un vero e proprio trait d’union per il cosiddetto ‘salotto buono’ della città dei fiori, che comprende anche piazza Borea D’Olmo.

Il Covid non consente nemmeno una cerimonia che possa consacrare la chiusura dei lavori, magari in una zona che invece l’anno scorso aveva visto centinaia di giornalisti e fotografi, per l’inaugurazione della scritta luminosa con il testo della canzone ‘Nel blu dipinto di blu’, di Domenico Modugno.

L’importante, comunque, è che il centro città si presenti finalmente con un centro invidiabile e che, a pandemia conclusa, possa finalmente ospitare residenti e turisti in un vero e proprio salotto, fatto di shopping e locali. La conclusione dei lavori, intanto, accoglierà gli addetti ai lavori del Festival, per una settimana che sta per iniziare e che, purtroppo, sarà decisamente diversa dagli anni scorsi.