Pigna: da domattina il centro vaccinale della Val Nervia, il Sindaco "Una grande risposta per l'entroterra" (Foto)

Scatta domani mattina, al centro allestito nella Cappella Santa Croce di Pigna, la campagna vaccinazione per i residenti ultra 80enni della Val Nervia, che vivono tra Isolabona e Pigna.

L’Amministrazione comunale del piccolo centro del profondo entroterra ventimigliese, ha messo a disposizione la cappella ‘Santa Croce’, per la logistica dell’Asl. Saranno circa 200 gli over 80 dell’alta Val Nervia che saranno vaccinati, per un servizio importante agli anziani della zona.

“Serve dare una risposta ai territori decentrati – ha detto il Sindaco di Pigna, Roberto Trutalli – con la collaborazione della Protezione Civile per assistere le persone che si prenoteranno”.