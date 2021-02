Bordighera: l'ANPI raccoglie le firme per la proposta di legge contro propaganda, oggetti e simboli nazifascisti. Lorenzi: “no ad atteggiamenti di intolleranza e odio”

La proposta di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti” si può sottoscrive sino alla fine di marzo all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza.

Per agevolare gli elettori di Bordighera, ieri, nella sede ANPI di via al Mercato 8, con le facoltà che la legge riconosce ai consiglieri comunali, Mara Lorenzi si è resa disponibile per certificare le firme dei cittadini che intendono sottoscrivere la proposta, anche se non iscritti all’ANPI.



Il consigliere comunale Mara Lorenzi si è interessata personalmente alla causa mettendosi a disposizione dei cittadini interessati:“L’ho fatto volentieri, quando sono andata a firmare mi sono accorta che c’erano solo 12 firme e invece so di tante persone interessate a questa presa di posizione e che sono contro lo sviluppo di insegne di tipo fascista e nazista. Mi sono chiesta se la poca affluenza fosse conseguente al fatto che bisogna prendere appuntamento per poter sottoscrivere. Posso certificare le firme in quanto consigliere comunale ed ho fatto la comunicazione”.



Il consigliere Lorenzi prosegue ricordando che la nostra Costituzione proibisce i riferimenti e la promozione di concezione fascista: “Tutto parte dalla nostra Costituzione, in quanto ha proibito la pubblicità di ideologie e di immagini di tipo fasciata, tuttavia malgrado questo punto di riferimento fondamentale si persevera in questo senso, purtroppo. Penso sia giusto ricordare a tutti che vale la pena ridurre quanto più possibile questi atteggiamenti di intolleranza e di odio, storicamente in Italia abbiamo incontrato questo tipo di ideologie, ed estenderei la cosa a qualsiasi altra ideologia del genere, per non parlare delle discriminazioni di tipo razziale o etnico”.



Mara Lorenzi conclude sottolineando quanto sia importante ricordare affinché certe situazioni, che fanno parte della nostra storia dei primi decenni del novecento, non si verifichino più: “Ci rivogliamo alla storia dei decenni passati, di limitazione di libertà e persecuzioni. Fa parte della nostra storia ed è giusto che se ne parli, dobbiamo conoscere e ricordare ma come deterrente all’azione in quella direzione affinché non si ripeta più. Queste firme serviranno per le leggi che potranno punire questo tipo di atteggiamento e possono tenere viva l’attenzione”.