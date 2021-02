Sanremo: incidente in autostrada poco dopo la galleria 'San Martino', mobilitazione di soccorsi ed elicottero in arrivo (Foto)

Un incidente, al momento sembra senza feriti particolarmente gravi, si è verificato questa mattina poco prima delle 9 sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, al km 132.500 poco dopo la galleria ‘San Martino’ in direzione del confine di Stato, all’altezza di Sanremo.

Dalle prime informazioni sembra che l'incidente sia riconducibile ad uno scontro tra un'auto e un furgone. Sul posto sta intervenendo il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde, gli operatori della A10 e la Polizia Stradale. E’ stato anche chiesto l’intervento dell’elicottero ‘Grifo 1’, atterrato su una vicina piazzola, direttamente sull’autostrada.

L’autostrada è stata chiusa al traffico in direzione Francia per consentire i soccorsi. Il ferito è stato portato in ospedale, a Pietra Ligure, in codice giallo di media gravità.