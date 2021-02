Scarpe rosse in consiglio regionale, Riolfo e Brunetto (Lega): combattere con ogni mezzo idoneo allarmante fenomeno femminicidio e violenza sulle donne

“La seduta consiliare di oggi è la prima dopo il femminicidio avvenuto venerdì scorso a Genova. Purtroppo l’ennesimo delitto che si è registrato nel nostro Paese per mano di un uomo, in cui la vittima è una donna. Con questa iniziativa intendiamo sensibilizzare la cittadinanza e impegnare Regione Liguria a sostenere, in modo concreto, ogni azione utile al fine di promuovere la parità di genere e combattere con ogni mezzo idoneo l’allarmante fenomeno del femminicidio e della violenza sulle donne”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Mabel Riolfo e Brunello Brunetto (presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale) che stamane in apertura del consiglio regionale hanno posizionato sui loro seggi un paio di scarpe rosse.