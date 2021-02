Imperia: sono iniziati questa mattina i corsi di russo per gli studenti dell'Istituto 'Ruffini' (Foto)

Ha preso il via questa settimana una iniziativa educativa importante per gli studenti dell'Istituto Ruffini di Imperia. Nata dall'idea di utilizzare al meglio le competenze dei diversi insegnanti, sono cominciati 2 serie di incontri pomeridiani di alfabetizzazione della lingua russa. Un'opportunità offerta agli studenti dei quattro diversi corsi che avessero un interesse ad un primo approccio con una lingua lontana dai soliti curricula scolastici della nostra città, ma che sta diventando importante per l’economia della nostra regione ed in particolare per il Ponente Ligure.

Più che positiva l'adesione e non solo degli studenti dei tecnici economici visto che, fra i 40 partecipanti, ci sono anche studenti del settore Tecnico Tecnologico, che possono approfittare dell’opportunità, unica ad Imperia, di aggiungere al loro curriculum personale competenze importanti per il loro futuro lavorativo.

Proprio per il numero di adesioni si sono suddivise le lezioni in due diverse giornate. Da questa settimana quindi, grazie al professor Marco Carpi, che ha vissuto per oltre un anno a Mosca impegnato come traduttore della Banca d’Italia alla nostra ambasciata, al Ruffini di Imperia si è iniziato a prendere contatto con i caratteri cirillici. Un approccio comunicativo, quello del giovane insegnante, che dovrebbe dare i primi frutti al termine degli incontri. Un'occasione degli formazione offerta anche ai docenti interni che avessero interesse ad imparare questa lingua.