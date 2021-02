Come è ormai tradizione sanremese, a pochi giorni dalla nuova edizione del Festival il Comune ha omaggiato l'ultimo vincitore con l'installazione della targa nella 'hall of fame' di via Matteotti, installazione amatissima dai turisti.

Questa mattina il personale del Comune ha installato la targa di “Fai rumore” di Diodato, brano vincitore dell'ultima edizione del Festival.