‘Comprendere la mafia’, convegno online a cura del gruppo 'Comprendre la mafia' della Facoltà di Sciences di Mentone

‘Comprendere la mafia’ è il titolo del convegno gratuito in programma al Campus Universitario di Sciences di Mentone, che si terrà online domani dalle 17.30 alle 20.30 al link Facebook https://fb.me/e/ge6WcXxOo

L’evento è organizzato dal Gruppo Comprendre la mafia della Facoltà di Sciences Po, Campus di Mentone, in collaborazione con Libera, DeMains Libre, Crim’HALT, Sciences polémiques, La Fabrique politique, l'Administration de Sciences Po, EnvironneMenton, e le Bureau Des Arts.

Parteciperanno:

Abdel Bouzelmat, Commissario della Polizia Nazionale Francese a Mentone.

Andrea e Marco Nasuto, artisti, registi di documentari e esposizioni fotografiche. Potete trovare i loro lavori nei seguenti siti Interet: http://fromscratch.io/kosmonauts/ e https://madeoflimestone.com.

Angela Me, Presidente della sezione di statistica e sondaggi all’Ufficio delle Nazione Unite sulle droghe e il crimine (UNODC).

Fabrice Rizzoli, dottorato in scienze politiche. Insegna in varie strutture universitarie. Vincitore del premio Falcone Des Droits de l’Homme nel 2014. Autore del libro ‘La mafia de A à Z’.Cofondatore del sito Internet mafias.fr e cofondatoredell’associazione Crim’HALT.

Gian Carlo Caselli, magistrato. Procuratore della Repubblica a Palermo dal 1993 al 1999, poi di Torino e rappresentante italiano a Bruxelles nell'organizzazione comunitaria Eurojust contro la criminalità organizzata; Presidente onorario di Libera, associazioni, nomi contro le mafie

Maura Orengo, referente provinciale di Libera Imperia.

Rocco Mangiardi, Testimone di Giustizia.