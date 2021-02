71° Festival di Sanremo: ieri la prima giornata di prove all'Ariston e primi big in città (Foto)

Prima giornata di prove all'Ariston in vista della 71ª edizione del Festival di Sanremo in programma dal 2 al 6 marzo.

Dopo la passeggiata di Amadeus in centro, ieri si sono visti i primi cantanti che hanno testato il palco dell'Ariston in vista dell'esordio. L'obiettivo del nostro Tonino Bonomo ha immortalato gli arrivi di: Annalisa, Bugo, Willie Peyote e Irama. Solo quattro dei 26 big e 8 nuove proposte che in questi giorni arriveranno in città per le prove.

E intanto si attende per il primo avvistamento di Fiorello. Ma pare sia solo questione di ore.

Fotogallery by Tonino Bonomo