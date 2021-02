I protagonisti del 71° Festival di Sanremo sono in città: Amadeus a passeggio tra Ariston, piazza Bresca e porto vecchio (Foto)

I protagonisti sono arrivati, ora in città c’è aria di Festival. Amadeus e alcuni dei protagonisti sono arrivati a Sanremo per il via alle prime prove e ai lavori in vista della prima settimana di marzo, dell’edizione numero 71 che andrà in scena dal 2 al 6 marzo in un Teatro Ariston deserto per la prima volta nella sua lunga storia.



Al momento Fiorello non si è ancora visto, ma è possibile che già sia in città come il suo inseparabile compagno di avventura sanremese. I cantanti, invece, inizieranno a vedersi nei prossimi giorni, quando sono in programma le prime prove.

La città si sta preparando al Festival al tempo del covid anche con le tende che sono state montate in zona Ariston e in zona Casinò per i tamponi agli addetti ai lavori. Sarà una settimana festivaliera anomala, ma almeno ci sarà e Sanremo potrà essere protagonista del primo grande evento nazionale.

L’obiettivo del nostro Tonino Bonomo ha immortalato Amadeus (che fa base all’hotel Globo) a passeggio tra l’Ariston e porto vecchio, con l’immancabile passaggio in piazza Bresca.