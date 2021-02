Transito eccessivo di francesi al confine verso l'Italia: oggi riunione on line tra le forze dell'ordine e il Prefetto

Si è tenuta questa mattina in via telematica la riunione del tavolo di concertazione delle forze dell’ordine. All’incontro, organizzato dalla Prefettura e della Questura, hanno partecipato Polizia, Carabinieri e le diverse Polizie Locali della nostra provincia, ovviamente insieme al Questore Pietro Milone e al Prefetto, Alberto Intini.

Sul tavolo i problemi relativi al passaggio dei francesi al confine, come più volte testimoniato dal nostro giornale. Nel corso dell’incontro è stato deciso di aumentare i controlli, per evitare in questo momento di pandemia e con la situazione in Costa Azzurra decisamente peggiori che nella nostra provincia, il continuo transito di cittadini transalpini che non possono oltrepassare il confine.

Da domani, quindi, si attiverà il protocollo con i controlli che saranno estesi anche ai caselli autostradali di Sanremo e Bordighera.

Ricordiamo, infatti, che la normativa prevede che i francesi possano entrare in Italia se in possesso di un tampone negativo fatto nelle 72 ore precedenti o per comprovate esigenze lavorative o sanitarie.