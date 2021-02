San Valentino con la protesta dei ristoratori ma anche con l'invasione dei francesi che non potrebbero entrare in Italia (Foto)

E’ stata una domenica di San Valentino ancora una volta particolare, con l’apertura di alcuni ristoranti nella nostra provincia (nonostante l’inizio della zona arancione) ma, soprattutto, la conferma che le normative previste al confine non vengono applicate ai francesi in arrivo.

Come già più volte sottolineato nel corso della settimana, la città di Sanremo e molte altre località del ponente si sono letteralmente riempite di francesi che, con i ristoranti chiusi in Costa Azzurra, si sono riversati in Italia alla ricerca di un locale. Sabato scorso avevamo notato la massiccia presenza di visitatori transalpini che, come hanno più volte evidenziato i commercianti, sono sempre i benvenuti ma che, teoricamente, non potrebbero entrare in Italia se non con un tampone negativo nelle 72 ore precedenti o per comprovate esigenze.

E’ invece, sabato e ieri, c’erano addirittura turisti transalpini negli alberghi mentre all’ora di pranzo erano tantissime le auto targate ‘06’, alla ricerca di un posto dove mangiare. C’era anche chi ha approfittato del delivery di alcuni ristoranti e, nonostante il freddo intenso (ma un sole quasi primaverile), ha consumato il pranzo sulle panchine dei giardini o sul porto. Anche il 'salotto buono' di Sanremo, via Matteotti, è stato preso d'assalto e sono comparsi pure i venditori di rose, nella giornata in cui gli affari sembrano essere andati bene.

Dopo due giorni di polemiche per il continuo arrivo dei francesi e le problematiche messe sul tavolo dai sanitari per la recrudescenza del Covid nella nostra provincia, ora rimane da capire quali saranno le prese di posizione per evitare che ciò accada, anche nel rispetto di bar e ristoranti che per 15 giorni non potranno aprire se non con asporto e delivery.

Ieri, come anticipato dal nostro giornale, sono stati sanzionati quei locali che hanno aperto i battenti nonostante il divieto e che, di fatto, hanno ‘accolto’ i turisti che non potevano essere sul nostro territorio. Turisti che, secondo quanto affermano i medici, rischiano di inondare la riviera di ponente del virus che sta duramente attaccando la Costa Azzurra.

Oggi, mentre a livello nazionale inizia a prendere piede l’idea di un nuovo lockdown come un anno fa, scattano 15 giorni forse fondamentali per la nostra provincia dove, tra l’altro, si attende la manifestazione clou dell’anno, quel Festival di Sanremo che a inizio marzo sarà inevitabilmente diversa dallo scorso anno.

(Foto di Tonino Bonomo)