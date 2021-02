Sanremo: panchine del parco di Villa del Sole sradicate e usate a piacimento (Foto)

Le panchine di Villa del Sole sono ormai a disposizione di chiunque. Questa la segnalazione che arriva alla nostra redazione da un lettore che non ha potuto fare a meno di notare come ormai si possano spostare e usare a piacimento.

E, quindi, ci sono gruppi di ragazzini che le usano come tavolo per un pranzo improvvisato e chi, invece, ne approfitta per schiacciare un pisolino.

Una situazione che non contribuisce certo al decoro di una zona che, invece, dovrebbe essere tenuta a dovere e valorizzata. Si spera in un pronto intervento da parte del Comune.