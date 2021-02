Da Ceriana alla Guinea: una nuova donazione per consentire ai più giovani un avvenire nella scuola (Video)

Non si fermano le iniziative dell’associazione ‘Martini Humanitaire’ che, da Ceriana, sono volte a sostenere la scolarizzazione dei bambini a Conakry, nella Repubblica di Guinea in Africa.

L’associazione da tempo, insieme ad amici e volontari di Ceriana, piccolo centro della Valle Armea nell’entroterra di Sanremo, organizza appuntamenti per raccogliere fondi da destinare a questo scopo. “Da alcuni anni ci siamo presi l'impegno di trovare le risorse per mandare a scuola i bambini dell'orfanotrofio – ha detto Daniele Martini, che ha diverse attività imprenditoriali in Repubblica di Guinea - e l'impresa non è semplice perché manca tutto. Lo studio è basilare per poter sperare di avere degli adulti consapevoli e autosufficiente”.

Nei giorni scorsi Daniele Martini è tornato in Guinea per consegnare il frutto delle nostre iniziative a favore della scolarizzazione dei bambini, ospitati nell'orfanotrofio gestito da Marie Bangoura di Matoto a Conakry.

Martini ha consegnato un assegno, accompagnato dall’ambasciatore italiano in Guinea, Livio Spadavecchia. Un gesto che è stato documentato anche dalla televisione statale del paese africano, trasmesso nei telegiornali del 4 febbraio scorso. “Ringrazio tutte le persone – termina Martini - che con generosità hanno contribuito anche quest'anno alla realizzazione di questo nostro nobile progetto di educazione delle fasce più deboli e sfortunate della terra”.