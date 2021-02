Sanremo: 'Franco Alfano' e Corte dei Conti, il Dirigente "Dopo 18 anni l'opera è conclusa e non è costata più del previsto"

“Della vicenda relativa alla Corte dei Conti ne discuteremo nelle sedi opportune ma, rimane il fatto relativo al ‘Franco Alfano’ che, dopo 18 anni di blocco del cantiere, l'opera di completamento che è costata un milione e mezzo iva compresa, sta volgendo al termine”.

Interviene in questo modo il Dirigente del Comune di Sanremo, Danilo Burastero che, insieme al direttore dei lavori Piero Delaude e all’Assessore del tempo Giorgio Trucco, dovrà secondo la Corte (QUI) pagare parte dell’indennizzo dovuto per il blocco del cantiere. “I lavori – prosegue Burastero - sono andati avanti per due anni nonostante il Covid e le sospensioni estive. Non ha sforato in budget iniziale, compreso il pagamento dell’accordo transattivo, pari ribasso di gara del 4.5% Le opere edili sono concluse e stiamo completando le opere a verde del parco Marsaglia”.

“Ricordo inoltre – termina Burastero - che le spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva dei due lotti di completamento sono state pari a ‘zero’ per il comune grazie ad un accordo con l’Ing. Piero Delaude e stimate in circa 70/80.000 euro, da tariffario professionale”.

Ricordiamo che, le richieste al Dirigente, Danilo Burastero, all’ex Assessore Giorgio Trucco (ora Consigliere) e al Direttore dei lavori, Piero Delaude, rispettivamente 24mila, 8.000 e 12mila euro mentre i restanti dovrebbero essere suddivisi tra gli altri Assessori che erano presenti alla riunione di Giunta che ha deciso l’accordo, ma non al Sindaco che, in quella occasione non c’era.

Sicuramente i protagonisti della vicenda, che dovrebbero rifondare i 65mila euro, faranno ricorso e si prospetta così una lunga vicenda giudiziaria in merito. I fatti risalgono al 2019.