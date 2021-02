Dal Pico de Gallo a Italia's Got Talent: le drag queen passate da Sanremo incassano gli agognati quattro 'sì'

Da Sanremo alla platea nazionale, dal Pico de Gallo a Italia's Got Talent. Le drag queen passate la scorsa estate dal palco del Pico sono arrivate alla ribalta del piccolo schermo esibendosi sul prestigioso palco di Italia's Got Talent e, soprattutto, incassando gli agognati quattro 'sì' dei giudici.

Un meritato successo per uno show energico, colorato e coinvolgente.