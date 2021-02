Festival 2021: il Cts raccomanda gli Ncc agli addetti ai lavori, a rischio molte corse per i taxisti di Sanremo

Il Cts raccomanda agli artisti di utilizzare mezzi Ncc della Rai, che saranno sottoposti regolarmente a tampone e, quindi, si potrebbe prospettare qualche problema per i taxisti di Sanremo. Il fatto emerge dal protocollo da 75 pagine che, di fatto, potrebbe notevolmente ridurre il lavoro dei conducenti matuziani.

Ne abbiamo parlato con il presidente dei taxisti sanremesi, Alessandro Nolli: “Effettivamente la Rai ha stilato il protocollo anti Covid-19 ma, almeno per ora, a noi non è stato detto nulla. Non penso che ci si debba preoccupare adesso che c’è il Festival mentre noi stiamo seguendo regolarmente le direttive nazionali tra sanificazioni, mascherine e quant’altro. Anche noi ci siamo chiesti come si muoveranno gli addetti ai lavoriseppur saranno in numero ridotto. Ma la garanzia di essere ‘Covid Free’ non possiamo averla, nemmeno oggi in una normale corsa. Ci sembrano discriminazioni che lasciano il tempo che trovano. Se vogliono possiamo fare i tamponi, che la Rai ce li faccia fare”.

Abbiamo chiesto lumi anche al Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri: “Io ho visto il protocollo sanitario – ci ha detto – e sul quale ho espresso qualche dubbio. Effettivamente c’è scritto che è consigliato utilizzare i mezzi della Rai, i cui autisti saranno giornalmente sottoposti a tampone. Capisco la problematica dei taxisti, ma purtroppo il Cts ha deciso così e difficilmente si potrà fare qualcosa in merito”.