Questa sera alle 20:45 la nuova trasmissione ‘Lavoro e impresa. Innovare per crescere’ in collaborazione con la Confartigianato

Prende il via questa sera, in diretta alle ore 20:45, la nuova trasmissione di Sanremonews e Imperianews a carattere economico realizzata in collaborazione con la Confartigianato di Imperia. Il format, dal titolo ‘Lavoro e impresa. Innovare per crescere’ e condotto da Federico Marchi, affronterà di volta in volta argomenti di attualità fornendo informazioni e dettagli agli ascoltatori.

Il tema di questa prima puntata sarà il Bonus 110, particolarmente importante per un territorio come la provincia di Imperia, una zona dove il mondo dell’edilizia e delle costruzioni rappresenta una quota rilevante dell’artigianato locale, e dove è molto più facile intervenire sull’esistente piuttosto che pensare a nuove edificazioni. Molte le opportunità offerte per migliorare la qualità del proprio immobile. La puntata, oltre alle imprese, è infatti dedicata anche ai privati e agli amministratori di condominio.

In trasmissione interverranno: l’assessore regionale Marco Scajola, i dirigenti della Confartigianato, con il membro di giunta Antonio Sindoni ed il segretario Barbara Biale, ed i funzionari dell’Ufficio Tecnico Alessandro Vellani e dell’Ufficio Credito Monica Ramella che forniranno tutte le informazioni necessarie in merito.