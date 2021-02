A Sanremo il 13 e 14 febbraio sarà un 'San Valentino di gioia', i saldi incontrano la festa degli innamorati

A Sanremo, il prossimo weekend i saldi incontreranno la festa degli innamorati per dar vita a 'San Valentino di Gioia'. Questo il nome dell'iniziativa lanciata da Confcommercio in occasione del 13 e 14 febbraio.

"Le normative di prevenzione per il Coronavirus e la concomitanza con il Festival di Sanremo quest’anno non consentono la realizzazione della tradizionale manifestazione “Saldi di gioia”. Vogliamo comunque seguire la tradizione anche quest’anno e garantire un’opportunità per i consumatori, soprattutto in questo momento particolarmente difficile per tutti" - spiegano da Confcommercio Sanremo.

“San Valentino di gioia vuole essere una due giorni di occasioni in programma il 13 e 14 febbraio, dalle 9 alle 20, realizzata nel pieno rispetto delle normative. Le vendite verranno effettuate esclusivamente all’interno dei negozi e come sempre saranno regolamentati gli accessi da parte dei clienti e garantita la sanificazione" - sottolineano da Confcommercio.

"L’iniziativa, che coincide con il periodo di fine stagione, è rivolta ai soci e anche ai non soci di Confcommercio. Gli esercizi aderenti saranno distinguibili per la presenza di palloncini bianchi con un cuore e l’indicazione della campagna di Confcommercio “Io compro sottocasa perché mi sento a casa” e da locandine esposte nelle vetrine" - concludono.